ALTAMIR : COMMUNIQUÉ RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ETABLIE PAR LA SOCIETE ALTAMIR DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE ALTAMIR INITIEE PAR LA SOCIETE AMBOISE SAS

Le présent communiqué a été établi par ALTAMIR et est diffusé le 12 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 231-27 3° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 du Règlement Générale de l'AMF, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 11 septembre 2025 relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société ALTAMIR (l'« Offre »), apposé le visa n° 25-369 sur la note en réponse établie par ALTAMIR (la « Note en Réponse »).

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1, I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

La Note en Réponse visée par l'AMF est disponible sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et d'ALTAMIR ( www.altamir.fr ) et des exemplaires peuvent être obtenus sans frais auprès de :

ALTAMIR

61, rue des Belles Feuilles

75116 PARIS

La Note en Réponse doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l'Offre.

En particulier, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'ALTAMIR seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée.

Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre publique, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Avertissement



Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.



ALTAMIR décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.