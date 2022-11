ALTAMIR : ANR en recul de 1,1% au troisième trimestre. Poursuite de la diversification avec un deuxième co-investissement aux côtés d'HG Capital

Paris, le 8 novembre 2022 – L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,25€ au 30 septembre 2022, après distribution d'un dividende de 1,13€/action le 27 mai.

En incluant le dividende il est en recul de 3,8% par rapport au 31 décembre 2021 (37,81€) et de 1,1% par rapport au 30 juin 2022 (35,64€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre ; en revanche Apax Partners LLP revalorise l'ensemble de son portefeuille. Si Altamir avait retenu les nouvelles valorisations communiquées par Apax Partners LLP au 30 septembre, l'ANR aurait été de 36,04€/action (soit une croissance de +1,1% sur le trimestre vs -1,1% publié) .

1. PERFORMANCE :

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 286,9M€ (contre 1 301,4M€ au 30 juin 2022 et 1 380,4M€ au 31 décembre 2021).

Son évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



Management Accounts

En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs

et passifs ANR 3 ème TRIMESTRE 2022 ANR 30/06/2022 1 370,4 121,8 (173,5) (17,3) 1 301,4 + Investissements 20,2 (20,2) - - - - Cessions (6,2) 6,2 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - (2,6) - - (2,6) +/- Variation positive ou négative de juste valeur (7,2) (10,5) (1) 2,1 - (15,6) +/- Effet change 5,3 - - - 5,3 +/- Achats et charges externes - (26,2) 3,9 (2) 20,7 (1,6) - Dividendes payés - - - - - ANR 30/09/2022 1 382,5 68,5 (167,5) 3,4 1 286,9

Sur les placements de trésorerie Carried-interest payé

La diminution de l'ANR sur le trimestre s'explique principalement par la baisse de 5,5M€ de la valorisation du fonds obligataire à haut rendement investi dans les pays émergents et par l'impact des frais. La valeur du portefeuille reste globalement stable sur le trimestre en dépit de la baisse significative des comparables boursiers dans le secteur de la Tech et du Digital, qui impacte principalement les sociétés ThoughtWorks et Kar Global .

2. ACTIVITE :

a) 156,5M€ investis et engagés sur 9 mois – 4 nouvelles sociétés acquises au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année, le montant total des investissements et engagements s'élève à 156,5M€, dont 128,2M€ dans 9 nouvelles sociétés , 11,8M€ via Altaroc Global 2021 , 6,3M€ d'investissements via les fonds Apax Development , Apax Digital et Apax Digital II et 10,4M€ d'investissements complémentaires.

Au cours du troisième trimestre, Altamir a engagé et investi 60,5M€ , dont:

28,0M€ investis via le fonds Apax MidMarket X pour acquérir la société Vitaprotech , le leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles qui propose une offre intégrée construite autour d'expertises complémentaires (le contrôle d'accès, la détection d'intrusion périmétrique, le monitoring intelligent et la vidéo) ;

16,1M€ investis ou engagés via le fonds Apax X LP dans 2 nouvelles sociétés :

11,5M€ dans Authority Brands , une société leader dans la franchise de services à domicile aux Etats-Unis avec une douzaine de marques couvrant aussi bien les soins aux personnes âgées que l'entretien des piscines ou la désinsectisation des extérieurs (le fonds Apax IX LP a annoncé la cession de la société à un consortium de fonds mené par Apax X LP et British Columbia Investment Management Corporation, l'opération devrait être finalisée au 4 e trimestre 2022) ;

4,6M€ dans Pickles Auctions , principale place de marché australienne pour les véhicules, les équipements industriels et agricoles ainsi que les biens de récupération ;

10,3M€ investis aux côtés d'HG Capital dans la société Access Group , un leader britannique dans le domaine des logiciels professionnels destinés aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire (ETI) au Royaume-Uni et en Asie Pacifique ;

2,6M€ investis dans Altaroc Global 2021 pour financer les appels de capitaux des fonds sous-jacents ;

2,1M€ investis dans Apax Development pour financer l'acquisition de deux nouvelles sociétés ;

1,4M€ investis dans Apax Digital et Digital II pour financer l'acquisition de deux nouvelles sociétés.

b) 113,5M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois – 28,2M€ au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, le montant total des produits de cessions et revenus s'élève à 113,5M€ dont 29,4M€ issus de 4 cessions totales et 84,1M€ de revenus complémentaires.

Au cours du troisième trimestre, Altamir a annoncé deux cessions totales (non finalisées au 30 septembre) :

Authority Brands , qui était détenue via le fonds Apax IX LP (montant estimé : 21M€) ;

Boasso Global (ex Quality Distribution) , qui était détenue via le fonds Apax VIII LP (montant estimé : 4,4M€) .

Sur le trimestre Altamir a par ailleurs encaissé 2,8M€ de revenus complémentaires , principalement issus du refinancement d' Infogain .

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2022 une trésorerie nette de 136,4 M€ (contre 157,3M€ au 30 juin 2022 et 162,9M€ au 31 décembre 2021). Ce montant n'inclut pas les 26,6M€ décaissés pour le compte des FPCI Altaroc , qui seront remboursés en fin d'année.

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 90M€, dont 60M€ au niveau de la Société et 30M€ au travers du FPCI dédié Astra.

Au 30 septembre 2022 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 788,1M€ (dont 193,4M€ investis ou engagés mais non encore appelés) qui seront investis sur les 4 prochaines années, principalement :

Pour l'allocation 2022 : 254,0M€ dans le fonds Apax XI LP.

Pour l'allocation 2019 : 508,2M€ , dont :

306,7M€ dans le fonds Apax MidMarket X ;

101,2M€ dans le fonds Apax X LP;

78,0M€ dans les fonds Altaroc Global 2021, Altaroc Global 2022 et Altaroc Global 2023 ;

20,0M$ dans le fonds Apax Digital II ;

3,8M€ dans la société Dstny ;

1,4M$ dans le fonds Apax Digital (distributions pouvant être rappelées).

Pour l'allocation 2016 : 29,5M€ , dont :

13,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

8,8M€ dans le fonds Apax MidMarket IX ;

3,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Par ailleurs, Altamir porte provisoirement 122M€ d'engagements pour le compte du fonds Altaroc Global 2022 dans les fonds Saturn 3 et Genesis 10 gérés par HG Capital ainsi que dans la société IFS.

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d' opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Apax Midmarket X.

4. CALENDRIER 2023

Résultats 2022 et ANR au 31/12/2022 8 mars 2023, avant bourse Assemblée Générale Annuelle 25 avril 2023 ANR au 31/03/2023 11 mai 2023, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2023 7 septembre 2023, après bourse ANR au 30/09/2023 8 novembre 2023, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à 1,3 Mds€ environ. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74 / +33 6 32 34 38 97

E-mail : investors@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77131-cp-anr-30-septembre-2022_fr-def.pdf

