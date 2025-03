ALTAMIR : ANR en hausse de 1,4% sur l'année 2024, dividende inclus. Très forte reprise de l'activité

THOM Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (plus de 1 000 points de vente)

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA de THOM affichent des hausses respectives de 4,5% et 2,5% sur l'exercice 2023/2024 (FYE 30/09/2024) vs l'exercice 2022/2023. Cette progression reflète principalement l'augmentation des ventes à périmètre constant dans toutes les régions dans un environnement concurrentiel difficile, les solides performances de la marque Agatha, ainsi que la très bonne maîtrise des coûts dans un marché impacté par la forte augmentation du prix de l'or.

La deuxième opération de refinancement de la société a permis à Altamir de récupérer 60M€.

DSTNY Un leader européen dans les solutions de communications sécurisées dans le cloud (UCaaS) à destination des sociétés innovantes

En 2024, le chiffre d'affaires de Dstny a augmenté de 3,5% (vs 2023), purement en organique. La croissance a été notamment tirée par la Division Logiciels (revenus annuels récurrents en hausse de 10%). L'EBITDA a crû de 19%, reflétant l'effort porté sur la maîtrise des coûts et les mesures d'efficacité opérationnelles mises en place.

Quatre ans après l'investissement de Seven2, Dstny est devenue un acteur de référence sur le marché des solutions UCaaS avec des positions de leader dans cinq pays européens : la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et le Danemark, et une implantation sur le marché allemand suite à l'acquisition d'Easybell fin 2022.

GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

Graitec a poursuivi sa croissance en 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de 6 % (+13 % proforma des acquisitions), qui reflète la très bonne performance de l'activité de revente de solutions Autodesk et le dynamisme des ventes de solutions logicielles propriétaires.

L'EBITDA affiche une hausse de 9 % (+16 % proforma des acquisitions), qui traduit l'impact positif des investissements effectués au niveau de l'organisation (efficacité opérationnelle).

Deux sociétés ont été acquises en 2024 : Prodware, un revendeur Autodesk en France, et IDEATE, un éditeur de software aux Etats-Unis, qui offrent un potentiel de synergies significatif avec les activités de Graitec .

Par ailleurs, un plan de transformation digitale est en cours pour accélérer l'automatisation des processus et adapter les produits au cloud.

MARLINK Un des leaders mondiaux des services de communication par satellite

Marlink a réalisé une très bonne performance en 2024, affichant un chiffre d'affaires et un EBITDA en hausses respectives de 5% et 15% par rapport à 2023 (à périmètre comparable). L'activité services digitaux, qui constitue un moteur de l'activité, a progressé de 26% sur l'année.

Deux acquisitions ont été finalisées en 2024 : celle de Diverto, qui a permis d'intégrer plus de 60 spécialistes digitaux et d'atteindre une taille critique dans ces services à haute valeur ajoutée, et celle de Port-IT, acteur implanté aux Pays-Bas, permettant de compléter l'offre de Marlink en Cybersécurité.

Au 2 ème semestre 2024, Seven2 a décidé d'initier le transfert de ses parts dans Marlink à un fonds de continuation. La réalisation de la transaction est anticipée pour fin mars 2025.

ODIN Un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés et opérés dans le cloud

Sur l'année 2024, le chiffre d'affaires et l'EBITDA d' Odin sont en hausse de respectivement 23% et 12% par rapport à 2023 (pro forma des acquisitions de Cloudwise, Global?e et 2Invision).

La division principale, Previder, a enregistré une hausse de 12% de son chiffre d'affaires (+26% pour les revenus récurrents) grâce à l'acquisition de Global-e et 2Invision, à la hausse des prix et à l'acquisition de nouveaux clients. L'activité Heutink.ict (dont l'offre s'adresse principalement aux écoles primaires) a connu une forte croissance grâce à l'acquisition de Cloudwise dont l'intégration est désormais finalisée.

Au cours de l'année, l'équipe de direction d' Odin a été renouvelée et renforcée.

AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

AEB a de nouveau démontré sa résilience en 2024 malgré une diminution du volume vendangés de 2% au plan mondial. Son chiffre d'affaires 2024 a augmenté de 3% par rapport à celui de 2023 et son EBITDA est en ligne avec celui réalisé à la même période en 2023.

Son PDG a élaboré un nouveau plan stratégique pour doubler les revenus de manière organique d'ici 2030, en prenant des mesures concrètes et en concevant une feuille de route pour atteindre cet objectif de croissance.

La société cible des acquisitions de petite taille pour 2025.

ODIGO Leader des solutions de Contact Center as a Service (CCaaS) principalement destinées aux grandes entreprises

Le chiffre d'affaires 2024 d' Odigo est en ligne avec celui de l'année précédente grâce à la bonne dynamique du trafic (e.g. Jeux Olympiques durant l'été), qui a toutefois été partiellement compensée par l'attrition et l'érosion des années précédentes qui se sont matérialisées en 2024.

L'EBITDA 2024 est en forte augmentation, de +53% par rapport à celui de l'année précédente, grâce, notamment, à la finalisation de la transformation vers un modèle SaaS ainsi qu'aux économies générées par les plans de réduction de coûts lancés en 2023.

L'équipe de management a été renforcée au cours de l'année, avec l'arrivée d'un nouveau CFO et d'un nouveau CRO.

VITAPROTECH Un leader de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles ayant des besoins en sécurité élevés

Sur une base organique, la performance de Vitaprotech a été affectée par un contexte macroéconomique tendu, marqué par un allongement des cycles de vente. Malgré une contraction de -6% des revenus et de -14% de l'EBITDA sur le périmètre historique par rapport à 2023, la dynamique commerciale est restée solide avec une croissance de +4% du carnet de commandes. Par ailleurs, des mesures de maîtrise des coûts ont été mises en place afin de restaurer les niveaux de rentabilité en 2025.

Finalisée en septembre 2024 l'acquisition stratégique de Hirsch, issue d'un carve-out du groupe américain Identiv, positionne Vitaprotech comme un leader mondial des solutions de sécurité physique cyber-sécurisées. Vitaprotech travaille activement sur l'intégration des deux entités, en particulier en termes de stratégie commerciale. De nombreuses initiatives de création de valeur ont été initiées, notamment (i) le lancement d'une revue de la stratégie ESG et (ii) le renforcement de l'équipe de management avec des recrutements aux postes clés.

OPTEVEN Un des leaders européens des services et produits d'assurance en garantie panne mécanique, assistance et entretien de véhicules avec une présence commerciale dans 10 pays

En 2024, Opteven a enregistré une croissance de sa marge brute de 28% par rapport à l'exercice précédent et son EBITDA a progressé de 23%, reflétant à la fois la croissance organique et les acquisitions.

En 2024, la société a réalisé l'acquisition de Multipart, spécialiste de la garantie panne mécanique en Allemagne, Autriche et Suisse, et est actuellement en train de finaliser l'acquisition d'un spécialiste italien de la garantie panne mécanique.

Des recrutements ont permis de renforcer l'équipe de direction, dont l'ambition est de poursuivre le rythme de croissance externe avec plusieurs acquisitions potentielles à l'étude.

CRYSTAL Un des leaders français dans le conseil en gestion de patrimoine

La performance de Crystal est largement supérieure à celle du plan d'investissement de Seven2. La société a multiplié par environ 2,8 fois son chiffre d'affaires en 2024 grâce aux acquisitions (neuf opérations réalisées sur l'année, notamment l'acquisition transformante de Primonial Ingénierie & Distribution) et à une collecte très dynamique, notamment en produits structurés, dans un contexte de baisse des marchés mondiaux.

Une sortie partielle a été réalisée le 31 octobre 2024, valorisant l'investissement de Seven2 à 2,5x-2,7x (en fonction de l'atteinte d'un complément de prix), dont 0,6x ont été réinvestis dans la nouvelle opération aux côtés de Goldman Sachs AM. Seven2 et ses co-investisseurs détiennent ensemble environ 24% du capital dans la nouvelle opération.

INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

Infovista continue de faire face à un ralentissement de marché caractérisé par des réductions de budget de la part des clients télécoms. Le management a mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment le renforcement de l'organisation commerciale pour améliorer l'efficacité des ventes ainsi qu'un programme de réduction des coûts et d'amélioration de la structure de la dette.

La société est en ligne avec le budget du premier semestre de l'exercice 2025 (juillet 2024 à décembre 2024) et s'attend à atteindre le budget de l'exercice 2025.

MENTAAL BETER Fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne

En 2024, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Mentaal Beter affichent des croissances respectives de 9% et 11% vs 2023, qui reflètent principalement la hausse des tarifs annuels et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (notamment sur les segments Adultes et HSK), qui ont été en partie compensées par la moindre disponibilité des psychologues et par la pression inflationniste sur les salaires.

La société a relancé sa stratégie d'acquisitions, avec plusieurs cibles actuellement à l'étude.

FULGARD Un acteur de référence sur le marché italien de la sécurité au travail

Fondée en 1994, et acquise via le fonds Seven2 MidMarketX en 2024, Fulgard opère principalement dans 3 domaines : la sûreté & Sécurité (51 % du chiffre d'affaires), la Santé au travail (27 % du CA), la Formation & le Conseil (22 % du CA), des activités qui présentent une forte récurrence (environ 80% du CA) car soumises à des contraintes réglementaires. La société a considérablement grossi au cours des dernières années, avec un chiffre d'affaires qui est passé d'environ 35M€ en 2018 à 113M€ en 2024.

Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires est resté stable mais le mix s'est amélioré avec une proportion plus élevée de revenus récurrents (+5% par rapport à 2023 pour les revenus récurrents et -17% pour les non récurrents). L'EBITDA a progressé de 1% par rapport à 2023.

Plusieurs opportunités potentielles d'acquisitions sont en cours d'étude par l'équipe de direction.

EXPEREO Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

En 2024 le chiffre d'affaires et l'EBITDA d' Expereo ont été sous pression (respectivement -1% et -6% vs 2023), l'environnement macro-économique complexe ayant créé des difficultés commerciales aux clients grands opérateurs de télécommunication. Toutefois, les revenus récurrents annuels (+12%) sont soutenus par l'activité gérée en direct pour les multinationales clientes et les services à valeur ajoutée (XCA, l'offre d'accélération cloud) continuent à croître.

Plusieurs mesures ont été mises en place en 2024, comprenant la nomination d'un nouveau PDG, une direction renforcée et une nouvelle stratégie commerciale aux États-Unis, ainsi qu'une réduction des coûts de structure.

PIB Group Un courtier en assurances basé au Royaume-Uni, avec une présence en Europe Continentale

PIB Group a réalisé de très bonnes performances sur l'année, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA en hausses respectives de 18 % et 40 % en 2024(e) par rapport à 2023.

L'activité M&A a été très dynamique, notamment en Europe continentale, zone qui représente désormais 40 % des revenus de PIB Group , contre 10 % lors de son acquisition par Apax en 2021.

ASSURED PARTNERS Un des principaux courtiers en assurance américains

Le fonds Apax IX LP a signé en décembre 2024 la cession de sa participation minoritaire dans Assured Partners . L'opération sera finalisée au premier trimestre 2025.

EFFICY Un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM

Le chiffre d'affaires 2024 d' Efficy est en très légère décroissance par rapport à 2023, malgré des revenus récurrents (~80% du chiffre d'affaires) stables, portés par une très bonne performance de l'activité Cloud CRM, mais compensés par des revenus services (non-récurrents) et Cloud Marketing en décroissance.

L'EBITDA a quant à lui enregistré une croissance significative de près de 80% par rapport à l'année 2023, principalement porté par les mesures de rationalisation et d'optimisation des coûts mises en place entre le dernier trimestre 2023 et le premier semestre 2024.

Plusieurs opportunités d'acquisitions en Europe font actuellement l'objet de discussions, dans le secteur CRM mais également sur des offres de produits adjacents et / ou complémentaires.

INFRANEO Un acteur de référence dans la gestion patrimoniale des infrastructures

Infraneo , anciennement connu sous le nom de GSRI, est un spécialiste de l'ingénierie des sols et des structures, présent en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au Pays-Bas. Ses équipes inspectent, diagnostiquent, analysent et conseillent des acteurs publics et privés dans leur gestion patrimoniale des infrastructures afin d'anticiper et remédier aux conséquences de leur vieillissement, de la complexité du lien sol/structure et des impacts du dérèglement climatique sur leur intégrité. Le Groupe s'appuie sur un savoir-faire technique de premier plan, une longue expérience dans ses métiers et une équipe R&D qui développe des outils et des méthodes propriétaires. Basé à Pantin (France), Infraneo dispose d'un réseau de 35 agences et de 12 laboratoires. Son modèle économique combine résilience et durabilité.

En 2024, le chiffre d'affaires d' Infraneo a été multiplié par 2 par rapport à 2023 grâce à une croissance organique de 8%, et aux acquisitions des sociétés Prolog en juin 2024, Vic en novembre 2024, et Nebest en décembre 2024. L'EBITDA a bénéficié de la croissance organique et de la contribution des acquisitions.

PROJECT VIPER Un leader américain dans le domaine de la prévention, de l'audit et de la conformité en matière de supply chain

Project Viper est la société issue de la fusion entre Alcumus, société détenue via le fonds Apax X LP, et Veriforce, société acquise en 2024 via le fonds Apax XI LP.

Créée en 1979 la société Alcumus est un fournisseur américain de solutions technologiques dédiées à la gestion de la conformité et à la prévention des risques au sein des entreprises. Fondée en 1993 aux États-Unis, la société Veriforce est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions intégrées et de services pour la gestion des risques de supply chain. Avec plus d'un millier de collaborateurs au Royaume-Uni, en Amérique et en Asie, Alcumus sert plus de 45 000 clients finaux. Veriforce est présente dans plus de 140 pays et compte plus de 1 300 clients et 90 000 sous-traitants.

Depuis la fusion des deux sociétés en novembre 2024 le management a réalisé l'intégration des équipes et a fixé une feuille de route commune, notamment en termes de stratégie commerciale et de technologies.