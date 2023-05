ALTAMIR : ANR d'Altamir au 31 mars 2023 : 35,59 EUR /action. Ralentissement significatif de l'activité sur le trimestre

Paris, le 11 mai 2023 – Au 31 mars 2023, l 'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 35,59€ , en retrait de 0,9% par rapport au 31 décembre 2022 (35,93€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

1.PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 299,6M€ au 31 mars 2023 (contre 1 312,0M€ au 31 décembre 2022).

L'évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :

Management Accounts



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs et passifs

ANR ANR 31/12/2022 1 467,9 (2,0) (172,4) 18,4 1 312,0 + Investissements 38,2 (38,2) - - - - Cessions (7,4) 7,4 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus)

- 2,0 - - 2,0 +/- Variation positive ou négative de juste valeur

(4,7) 0,1 3,2 - (1,4) +/- Portage pour le compte d'Altaroc (*)

- 23,3 - (23,3) - +/- Achats et charges externes

- (10,3)



- (2,6) (12,9) - Dividendes versés - - - - - ANR 31/03/2023 1 494,0 (17,7) (169,2) (7,5)

1 299,6



(*) La quasi-totalité des décaissements effectués par Altamir en 2022 pour le compte des fonds Altaroc (qui constituaient une créance au 31 décembre 2022) ont été remboursés au cours du trimestre avec un impact positif sur la trésorerie de la Société.

L'évolution de l'ANR sur la période reflète principalement l'impact des frais (-0,9%) et, dans une moindre mesure, la baisse des cours des sociétés cotées (-0,1%), principalement celle de ThoughtWorks .

2. ACTIVITE

a) Investissements et engagements

Aucune nouvelle société n'a été acquise au cours du trimestre. En revanche, 2,1M€ d'investissements complémentaires ont été réalisés, principalement via le fonds Apax MidMarket IX dans la société Dstny (1,2M€) et via le fonds Apax MidMarket VIII dans la société Vocalcom (0,8M€).

1,0M€ ont par ailleurs été investis via Apax Development pour financer une acquisition.

Enfin, un ajustement de -3,5M€ a été comptabilisé sur le trimestre pour tenir compte du montant définitif de l'investissement en fonds propres dans la société Burts Snacks par Snacks Développement .

b) Cessions totales et partielles

Des produits de cession et revenus ont été encaissés à hauteur de 7,1M€ sur le trimestre (2,0M€ au premier trimestre 2022). Ils comprennent principalement 5,3M€ de revenus issus de la cession totale de Duck Creek Technologies et 1,1M€ liés à la cession du solde des actions Shriram , deux transactions réalisées via le fonds Apax VIII LP.

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2023 une trésorerie nette de 98,8 M€ (117,8M€ au 31 décembre 2022), en incluant les soldes des créances sur les fonds Altaroc. Dans le cadre d'un arbitrage des placements de trésorerie de la Société, 43M€ ont été réalloués au cours du trimestre dans des obligations émises par la société mère de THOM Group, qui servent un coupon annuel de 10%.

Au 31 mars 2023 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 683,7M€ (dont 88,8M€ engagés mais non encore appelés) qui seront investis d'ici à la fin 2026, principalement :

Pour le vintage 2023 : 254M€ dans le fonds Apax XI LP ;

Pour le vintage 2019 : 387,5M€ , dont :

238,2M€ dans le fonds Apax MidMarket X ;

82,0M€ dans les fonds Altaroc Global 2021, Altaroc Global 2022 et Altaroc Global 2023 ;

48,2M€ dans le fonds Apax X LP dont 12,2M€ de distributions pouvant être rappelées ;

20,0M$ dans le fonds Apax Digital II ;

2,6M€ dans la société Dstny ;

; 1,1M$ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Digital ;

Pour le vintage 2016 : 42,2M€ , dont :

13,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

26,0M€ dans le fonds Apax MidMarket IX dont 17,3M€ de distributions pouvant être rappelées ;

2,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d' opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Apax Midmarket X.

4. AUTRES EVENEMENTS

Lors de l'Assemblée Générale du 25 avril 2023, les actionnaires d'Altamir ont approuvé le versement d'un dividende de 1,08€ par action . Il sera mis en paiement le 27 mai 2023 (détachement du coupon le 25 mai 2023). Lors de cette Assemblée, les actionnaires ont également approuvé le renouvellement de Madame Marleen Groen en tant que membre du Conseil de surveillance.

La société de gestion Apax Partners SAS a été rebaptisée Seven 2 (en référence à l'année de création d'Apax Partners en 1972), un changement de nom qui traduit l'ambition de la firme de changer de dimension et de devenir un acteur incontournable du capital investissement en Europe.

5. PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels et ANR au 30/06/2023 7 septembre 2023, après bourse ANR au 30/09/2023 8 novembre 2023, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à 1,3Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74 / +33 6 34 32 38 97

E-mail : claire.peyssard-moses@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.

