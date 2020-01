ALTAMIR : Altamir signe une année 2019 record en matière d'activité

Six nouveaux investissements au cours du 4 ème trimestre dont deux via le fonds Apax France IX et quatre via les fonds Apax IX et Apax X LP

Objectif d'investissements dépassé : 136,7M€ investis et engagés sur l'année (pour un objectif de 100M€)

Montant de produits de cessions à un niveau record : 373,6M€ (pour un objectif de 250M€).

Paris, le 22 janvier 2020 :

< > Investissements au 4ème trimestre : 81,9M€ investis et engagés dans 6 nouvelles sociétés

< >Deux sociétés acquises via le fonds Apax France IX :

Destiny : Fondée en 2008 par Daan et Samuel De Wever, la société est un fournisseur de solutions de communication sécurisées dans le cloud qui offre aux entreprises innovantes des services de téléphonie fixe (VoIP) et mobile, de communications unifiées (UCaaS), de réseaux de données et des services d'infrastructure cloud sécurisés. Avec 220 employés, Destiny - qui opère en Belgique et aux Pays-Bas, est devenue l'acteur cloud et télécoms connaissant la croissance la plus forte sur le marché B2B belge. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2020, pourrait représenter pour Altamir un montant d'environ 30M€.

GRAITEC : Editeur et distributeur, en Europe et en Amérique, de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la fabrication et la gestion collaborative, GRAITEC offre des solutions logicielles répondant aux besoins de digitalisation des industries de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction à travers un portefeuille de produits innovants, développés aussi bien en interne que par son partenaire historique Autodesk, leader mondial des solutions BIM. La société bénéficie notamment d'un statut de revendeur Autodesk Platinum en Europe et Gold aux Etats-Unis, au Canada et en Russie. Avec près de 550 salariés et un réseau de 45 bureaux dans 13 pays, GRAITEC distribue ses solutions auprès de 15 000 clients représentant près de 135 000 utilisateurs actifs. L'opération, qui est soumise à l'obtention des autorisations applicables en matière de contrôle des concentrations, devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2020. L'investissement pour Altamir pourrait être de l'ordre de 37M€[1].

Suite à ces deux opérations, le fonds Apax France IX est totalement investi.

< >Quatre sociétés acquises via les fonds Apax IX LP et Apax X LP :

Verint Systems, une société américaine présente dans le domaine des logiciels dédiés, d'une part, à l'optimisation de l'engagement client (Customer Engagement) et, d'autre part, à la sécurité informatique (Cyber Intelligence) ; postérieurement à la séparation des deux activités, prévue au 1er trimestre 2021, Apax Partners LLP restera actionnaire de la société opérant dans l'optimisation de l'engagement client. Cette transaction - qui n'est pas finalisée au 31 décembre 2019 - pourrait représenter pour Altamir un investissement de 6,2M€[2];

Coalfire, une société de conseil américaine spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Cette transaction - non finalisée au 31 décembre 2019 -pourrait représenter pour Altamir un investissement de 4,6M€ ;

Lexitas, un des principaux fournisseurs américains de solutions technologiques utilisées par les cabinets d'avocats, les assureurs et les services juridiques des entreprises dans le cadre de litiges. Cette transaction représente pour Altamir un investissement de 2,6M€ ;

la société portugaise GNB Vida, première étape dans la construction de la plateforme européenne Gama Life, qui propose des solutions innovantes en assurance vie. Cette transaction représente pour Altamir un investissement de 1,5M€.

Suite à ces quatre opérations, le fonds Apax IX LP est totalement investi.

< > Investissements sur l'année : 136,7M€ investis et engagés (154,3M€ en 2018)

Sur l'année 2019, Altamir a investi et engagé au total 110,7M€ dans douze nouvelles sociétés, très diversifiées au plan géographique : cinq sont basées en Europe (Destiny, GRAITEC, Inmarsat, ADCO Group, Baltic Classifieds Group et GNB Vida), quatre aux Etats-Unis (Assured Partners, Verint Systems, Coalfire et Lexitas) et deux en Asie (Fractal Analytics et Huayue Education).

9,7M€ d'investissements complémentaires ont été réalisés dans des sociétés du portefeuille, principalement pour financer les build-ups d'Authority Brands (3,4M€), AEB Group (1,8M€) et Tosca (1,6M€), le solde correspondant à un ajustement sur le montant investi dans la société Trade Me (1,2M€) et à des investissements complémentaires dans plusieurs sociétés du portefeuille (pour un total de 1,7M€).

Par ailleurs, le rachat d'un engagement de 13M€ dans le fonds Apax France IX a permis à Altamir de porter à 31,3% (contre 30,0% précédemment) sa part dans le fonds, et ainsi d'augmenter mécaniquement le montant de ses investissements et engagements dans les sociétés détenues par le fonds.

Enfin, Altamir a investi et engagé 0,7M€ dans les deux transactions annoncées en 2019 par Apax Digital et 2,6M€ dans le fonds Apax Development. Ce dernier, qui visait une taille cible de 225M€, a réalisé son closing final en levant plus de 255M€ et réalisé 2 opérations en 2019.

< > Désinvestissements sur l'année : 373,6M€ de cessions totales et partielles (155,7M€ en 2018)

En matière de désinvestissements, le montant des cessions totales et partielles réalisées en 2019 représente un record historique, très supérieur à l'objectif de 250M€ fixé pour l'année.

Cinq sociétés ont été cédées pour un montant total de 337,8M€ :

INSEEC U. (cédée pour 134,4M€) et Melita (cédée pour 98,7M€), deux sociétés qui étaient détenues via le fonds Apax France VIII ;

Altran (cédée pour 79,3M€), un investissement historique aux côtés du fonds Apax France VII ;

Assured Partners (cédée pour 13,5M€) et Exact Software (cédée pour 11,9M€), deux sociétés qui étaient détenues via le fonds Apax VIII LP.

A ces sorties totales s'ajoutent des cessions partielles et autres revenus pour 35,8M€, principalement liés au refinancement des dettes de Marlink (23,6M€) et Alain Afflelou (2,5M€), et à une distribution de dividendes par ThoughtWorks (3,8M€), le solde (5,9M€) correspondant à des revenus divers issus des sociétés du portefeuille.

< > Portefeuille au 31 décembre 2019 : valeur quasiment stable par rapport au 31 décembre 2018 en prix de revient

Au 31 décembre 2019, le portefeuille d'Altamir comprend 52 participations, qui se répartissent ainsi :

17 dans le secteur des TMT (3 sociétés cédées et 3 sociétés acquises en 2019)

16 dans le secteur des Services (2 sociétés cédées et 4 sociétés acquises en 2019)

10 dans le secteur du Consumer (1 société acquise en 2019)

9 dans le secteur de la Santé.

Il n'inclut pas les quatre sociétés Destiny, GRAITEC, Verint Systems et Coalfire, pour lesquelles les transactions ne sont pas finalisées au 31 décembre 2019.

Les montants investis et engagés en 2019 (136,7M€) étant quasiment équivalents au coût résiduel total des sociétés cédées sur l'année (140,8M€), la valeur du portefeuille en prix de revient au 31 décembre 2019 est quasiment stable par rapport à celle du 31 décembre 2018.

Maurice Tchenio, Président d'Altamir Gérance, commente : « L'année 2019 a été marquée par une très forte rotation du portefeuille d'Altamir, avec un montant de cessions à un plus haut historique et une bonne dynamique en matière d'investissements. ».

Prochains rendez-vous :

ANR estimé au 31/12/2019 5 février, avant bourse ANR au 31/12/2019 11 mars 2020, après bourse

[1] Sous réserve de la syndication en cours.

[2] Sous réserve de la taille du fonds Apax X LP, estimée à 10 Mds$.