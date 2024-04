Altaal et Nordic Credit Partners se rapprochent

Les sociétés de gestion Altaal et Nordic Credit Partners fusionnent pour donner naissance à un gestionnaire nordique spécialisé dans les actifs alternatifs. La nouvelle entité gère 6 milliards de couronnes suédoises (517 millions d’euros) sur de l’immobilier, des infrastructures et du crédit, réparties dans six stratégies. L’équipe se compose de 20 employés basés entre Stockholm et Londres.

Fondée en 2020 par Erik Penser, Altaal investit dans l’immobilier et l’infrastructure. Nordic Credit Partners, créé en 2013, s’est toujours concentré sur les investissements dans les crédits durables des entreprises nordiques. Les activités d’investissement sont dirigées par les fondateurs Jakob Eliasson, Stefan Gattberg et Henrik Schmidt.

Les fonds de crédit de NCP basés au Luxembourg continueront à être gérés par la même équipe qu’aujourd’hui, mais dans le cadre d’Altaal. Les noms Nordic Credit Partners et Nordic Credit Opportunities seront conservés.

Laurence Marchal