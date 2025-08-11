ALT5 Sigma glisse après avoir levé 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la fintech ALT5 Sigma ALTS.O ont baissé de 10,3 % à 8,04 dollars avant le marché ** ALTS annonce une émission d'actions nominatives pour un montant de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour acheter des jetons $WLFI à World Liberty Financial

** Au total, 200 millions d'actions seront émises par ALTS à 7,50 $ chacune, soit une décote de 16,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie contrôlée par la famille du président américain Donald Trump, est l'investisseur principal dans le placement privé simultané

** À la clôture des offres, ALTS détiendra près de 7,5 % des jetons $WLFI

** A.G.P./Alliance Global Partners était l'unique agent de placement pour les offres

** Eric Trump deviendra membre du conseil d'administration d'ALTS

** À la dernière clôture, l'action ALTS a progressé de 92,9 % depuis le début de l'année