 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 729,48
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ALT5 Sigma glisse après avoir levé 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la fintech ALT5 Sigma ALTS.O ont baissé de 10,3 % à 8,04 dollars avant le marché ** ALTS annonce une émission d'actions nominatives pour un montant de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour acheter des jetons $WLFI à World Liberty Financial

** Au total, 200 millions d'actions seront émises par ALTS à 7,50 $ chacune, soit une décote de 16,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie contrôlée par la famille du président américain Donald Trump, est l'investisseur principal dans le placement privé simultané

** À la clôture des offres, ALTS détiendra près de 7,5 % des jetons $WLFI

** A.G.P./Alliance Global Partners était l'unique agent de placement pour les offres

** Eric Trump deviendra membre du conseil d'administration d'ALTS

** À la dernière clôture, l'action ALTS a progressé de 92,9 % depuis le début de l'année

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CoinShares
    Ethereum, Bitcoin explosent après leur autorisation dans les plans d’épargne U.S
    information fournie par CoinShares 11.08.2025 14:16 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 572 millions de dollars d'entrées nettes la semaine dernière selon le département Recherche de CoinShares, inversant partiellement la sortie d'un milliard de dollars la semaine précédente provoquée ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:59 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur de la marijuana, AMC Entertainment, C3.ai, ALT5 Sigma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Wall Street vue stable, l'Europe varie peu, l'attentisme domine
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:57 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement lundi et les Bourses européennes sont également sur de faibles variations à la mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron
    Les projets d'Israël à Gaza sont "un désastre annoncé", déclare Macron
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:55 

    Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération à Gaza qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent". "L'annonce faite par le cabinet israélien d'une expansion de son opération ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank