Alstom: va produire des systèmes de traction pour 158 trains information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que son site industriel de Trápaga (Bizkaia, dans le nord de l'Esapgne) a été choisi pour produire des systèmes de traction et des convertisseurs pour 158 trains destinés à l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni.



Ces projets concernent 61 trains de banlieue pour Deutsche Bahn, 39 trains régionaux pour Västtrafik et 85 trains pour la ligne Central du métro de Londres.



Parallèlement, l'usine s'agrandit avec de nouveaux ateliers de maintenance ferroviaire.



Couvrant 45 000 m² et employant plus de 200 personnes, le site fournit des systèmes de traction pour divers types de trains, principalement à l'exportation.





