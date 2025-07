Alstom: va fournir des systèmes de propulsion pour 435 métros à New York information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 18:20









(Zonebourse.com) - Alstom annonce avoir exercé une deuxième option auprès de Kawasaki Rail Car Inc. pour équiper 435 voitures de métro R211 supplémentaires du réseau new-yorkais de son système de propulsion.



Ces composants seront fabriqués à Hornell, dans l'État de New York.



Lorsque les 1610 voitures R211 auront été livrées, plus de 80 % de la flotte du New York City Transit sera équipée du système de propulsion d'Alstom, précise la firme.



Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques, assure que cette opération 'améliorera la fiabilité et l'efficacité du transport urbain pour des millions de passagers'.





