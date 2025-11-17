Alstom va fournir 55 locomotives Traxx à l'Ukraine

Alstom ALSO.PA a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur la fourniture de 55 locomotives Traxx à l'Ukraine, pour un montant de 470 millions d'euros.

Les locomotives, à double tension et spécialement adaptées aux besoins de l'infrastructure ukrainienne, seront livrées à partir de 2027, a annoncé Alstom dans un communiqué.

L'annonce de ce contrat intervient alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky est reçu ce lundi par son homologue français Emmanuel Macron pour une visite officielle, dans le cadre d'une rencontre destinée à renforcer les capacités militaires de Kyiv face à la progression de l'armée russe.

