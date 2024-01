Alstom va fournir 18 rames au service de train régional du nord de l'Allemagne

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire Alstom a reçu une commande de 18 rames automotrices électriques Coradia Max de la part de DB Regio AG, filiale de la Deutsche Bahn qui exploite des services de trains régionaux et de banlieue en Allemagne, a annoncé le groupe français jeudi.

Ces rames seront mises en service en décembre 2027 sur la ligne régionale express RE1 Hambourg–Rostock, dans le nord de l'Allemagne, "l'une des principales artères vitales de la région pour les navetteurs et les touristes", selon Carsten Moll, président de DB Regio Nordost, cité dans le communiqué d'Alstom.

"Avec nos nouveaux trains à deux niveaux, nous allons aider DB Regio à développer son offre de voyage dans les Länder de Hambourg, du Schleswig-Holstein et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, de manière durable et moderne", a déclaré Müslüm Yakisan, président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom.

La commande, dont le montant n'est pas précisé, concerne neuf rames de trois voitures et neuf rames de cinq voitures.

Par rapport aux trains actuellement en service dans le Schleswig-Holstein et la région de Hambourg, "les nouvelles rames offriront aux passagers jusqu'à 50% de places supplémentaires entre Büchen et Hambourg aux heures de pointe", a précisé le constructeur ferroviaire.

Les trains seront assemblés dans l'usine Alstom de Salzgitter, en Allemagne.

En juillet 2023, l'Etat régional du Schleswig-Holstein avait déjà commandé à Alstom 40 rames de type Coradia Stream, ancien nom des Coradia Max, de quatre voitures chacune, pour un montant de 900 millions d'euros incluant leur maintenance pendant 30 ans.

Plus de 500 trains Coradia Max ont déjà été commandés dans toute l'Europe, selon Alstom.

En mai 2022, le groupe français avait remporté un contrat de près de 2,5 milliards d'euros pour la fourniture de 130 trains régionaux au Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, et leur maintenance pendant 30 ans. C'était la plus grosse commande passée à Alstom dans le pays.