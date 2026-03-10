Alstom va fournir 153 trains à Comboios de Portugal

Alstom SA ALSO.PA :
* VA FOURNIR 153 TRAINS À COMBOIOS DE PORTUGAL
* VA IMPLANTER UNE USINE DE FABRICATION DE MATÉRIEL ROULANT AU PORTUGAL
* DE FABRICATION CRÉERA PRÈS DE 300 EMPLOIS DIRECTS
* LES PREMIERS TRAINS DEVRAIENT ENTRER EN SERVICE EN 2029
* LE CONTRAT DE BASE A ÉTÉ SIGNÉ EN OCTOBRE 2025 POUR 117 TRAINS ADESSIA STREAM
* LE CONTRAT DE BASE A ÉTÉ ÉTENDU À 36 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
(Rédaction de Gdansk)
