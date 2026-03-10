 Aller au contenu principal
Alstom va fournir 153 trains à Comboios de Portugal
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 18:07

Alstom SA ALSO.PA :

* VA FOURNIR 153 TRAINS À COMBOIOS DE PORTUGAL

* VA IMPLANTER UNE USINE DE FABRICATION DE MATÉRIEL ROULANT AU PORTUGAL

* DE FABRICATION CRÉERA PRÈS DE 300 EMPLOIS DIRECTS

* LES PREMIERS TRAINS DEVRAIENT ENTRER EN SERVICE EN 2029

* LE CONTRAT DE BASE A ÉTÉ SIGNÉ EN OCTOBRE 2025 POUR 117 TRAINS ADESSIA STREAM

* LE CONTRAT DE BASE A ÉTÉ ÉTENDU À 36 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES

Texte original nGNE2r8jfN Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
24,800 EUR Euronext Paris +5,89%
