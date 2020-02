Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom va faire une offre pour racheter le ferroviaire de Bombardier-BFM Business Reuters • 12/02/2020 à 14:56









PARIS, 12 février (Reuters) - Alstom ALSO.PA doit présenter dans les jours qui viennent une offre à son concurrent canadien Bombardier BBDb.TO pour lui racheter ses activités ferroviaires, lit-on mercredi sur le site de BFM Business http://bit.ly/2vq1j4Q, qui cite des sources proches du groupe français. Le groupe français doit réunir en fin de semaine son conseil d'administration pour finaliser une offre, qui serait inférieure à une première proposition initiale valorisant la branche transport de Bombardier à sept milliards de dollars, ajoute BFM Business. Alstom proposerait une somme en cash à Bombardier, qui contrôle sa branche ferroviaire avec 70%. L'autre actionnaire, la Caisse des Dépôts et des Placements du Québec (CDPQ), qui détient le solde de 30%, serait payée en actions Alstom. Elle deviendrait donc le deuxième actionnaire du groupe français aux côtés de Bouygues, précise-t-il. Bombardier envisage de céder l'une de ses deux principales branches, l'aviation d'affaires ou le transport ferroviaire, pour purger sa dette de 9 milliards de dollars. Bombardier et Alstom ont refusé de commenter ces informations. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.