Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: une rame sans conducteur livrée en Inde information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé jeudi la livraison de la première rame sans conducteur destinée à la deuxième phase du métro de la ville de Chennai en Inde.



Le contrat doit porter, au total, sur la fourniture de 108 voitures, qui seront fabriquées sur le site de production dont Alstom dispose à Sri City (Andhra Pradesh), dans le sud-est du pays.



Cette commande de Chennai Metro Rail Limited (CMRL), dont la fabrication a débuté en février 2024, vise à livrer un total de 36 trains, comprenant chacun trois voitures.



Le projet, évalué à 124 millions d'euros, comprend également la formation du personnel du métro de Chennai à l'exploitation et à la maintenance des trains.



Equipées des systèmes d'exploitation automatique et de protection automatique des trains, ces rames de métro sont conçues pour fonctionner sans conducteur à des vitesse de 80 km/h, voire 90 km/h.



Ces trains - conçus pour circuler sur un corridor de 26 km doté de 28 stations, dont 18 surélevées et 10 souterraines - doivent permettre de transporter les plus de 11 millions d'habitants de Chennai.





Valeurs associées ALSTOM 20,36 EUR Euronext Paris -0,39%