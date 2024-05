Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : une pause après +10% en 4 séances information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Alstom marque une une pause après une envolée de +10% en 4 séances, ce qui a débouché sur le débordement de la résistance des 16,3E du 29 septembre 2022.

La résistance des 17,5E (ex-plancher du 8 mars 2022) a failli être testée, la hausse s'est enrayée vers 17,3E.

Le titre pourrait retrouver du soutien vers 16,3E avant de s'élancer en direction de 21,2E, le gros 'gap' resté béant depuis le 4 octobre 2023.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.66%