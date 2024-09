Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: un nouveau DG en Asie occidentale et centrale information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Jérôme Boyet au poste de directeur général du pôle Asie occidentale et centrale.



Jérôme Boyet a précédemment travaillé dans des projets d'infrastructure et industriels et dans des environnements technologiques ferroviaires au sein de General Electric, Alstom et TMH à des postes de direction.



Alstom en Asie occidentale et centrale emploie plus de 1 000 personnes dans trois bureaux situés au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, ainsi que dans cinq dépôts, deux sites de production et un centre de réparation.



'Grâce à sa vaste expérience dans le secteur ferroviaire et à sa connaissance approfondie de nos opérations, il est bien armé pour stimuler l'innovation et améliorer de manière significative notre prestation de services dans la région. Notre engagement à encourager les talents locaux reste une priorité, et je suis convaincu que sous sa direction, nous atteindrons de nouveaux sommets et servirons mieux nos clients ', a déclaré Andrew Deleone, président d'AMECA.





Valeurs associées ALSTOM 16,56 EUR Euronext Paris +2,86%