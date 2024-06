Alstom : un contrat de 323 millions d'euros avec l'Italien Polo Logistica FS

(AOF) - Alstom annonce la signature d'un contrat de 323 millions d'euros avec l'Italien Polo Logistica FS pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal. Le contrat comprend 12 ans de maintenance complète et une option pour 30 locomotives supplémentaires, les premières livraisons devant débuter en 2025. Les locomotives seront fabriquées en Italie sur le site Alstom de Vado Ligure, et les services de maintenance assurés dans tout le pays.

"Polo Logistica, un client de longue date et l'un des pionniers italiens en matière d'investissement dans les locomotives électriques de grande puissance", a déclaré Michele Viale, Directeur général d'Alstom en Italie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.