Alstom : un contrat-cadre de 2,8 milliards de dollars pour le métro à Hambourg

(AOF) - Alstom a signé un accord-cadre avec Hamburger Hochbahn AG d'une valeur de 2,8 milliards d'euros. Le contrat porte sur la livraison de 374 nouvelles rames de métro, pour un fonctionnement entièrement automatisé ou semi-automatisé. Alstom équipera également la nouvelle ligne de métro U5, longue de 25 km et entièrement automatisée, du système CBTC innovant. La première commande passée comprend 48 rames de métro et l'équipement CBTC pour la première section de la ligne U5, incluant cinq des 23 nouvelles stations de métro.

Le montant de cette première commande s'élève à environ 670 millions d'euros.

La ligne de métro U5 sera entièrement équipée de la solution de signalisation de pointe Urbalis pour une exploitation sans conducteur. Cela permettra d'améliorer la ponctualité, la fréquence et l'efficacité énergétique. Une fois les 23 stations achevées, la ligne U5 pourra fonctionner à des intervalles de 90 secondes. Cela permettra à environ 270 000 passagers d'être transportés rapidement et en toute sécurité sur l'U5 chaque jour.

La production des métros DT6 de nouvelle génération aura lieu sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne, et devrait commencer en 2026, la livraison des premiers véhicules étant prévue pour début 2028. La mise en service de la première section de la nouvelle ligne U5 est prévue pour 2029.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.