Alstom soutenu par Oddo BHF

(Zonebourse.com) - Alstom s'affiche en territoire positif autour de 10h15 ( 0,98%, à 17,07 euros) après une note d'Oddo BHF, dans laquelle les analystes ont confirmé leur recommandation à surperformance, assortie d'une cible de cours de 24 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 42%.
Le groupe financier franco-allemand indique avoir organisé une présentation aux investisseurs avec Alstom la semaine dernière, au cours de laquelle Martin Sion, le nouveau directeur général, est "longuement revenu sur les problèmes d'exécution du groupe (manque d'homogénéité sur les standards opérationnels, manque de planification, problèmes d'ingénierie, etc.)".
Il a notamment précisé que plusieurs mesures avaient déjà été mises en place, incluant des échanges de bonnes pratiques entre les sites, du lean manufacturing (une méthode d'organisation industrielle visant à produire plus efficacement en éliminant le gaspillage), une revue des achats et une hausse des coûts de développement pour dérisquer la phase de projets.
Oddo BHF juge positivement le diagnostic posé et les premières mesures correctives mises en place.
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