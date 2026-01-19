Alstom: SNCF Voyageurs commande 15 rames TGV pour environ €600 mlns

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle
Alstom a annoncé lundi l'approbation par SNCF Voyageurs d'une commande de 15 trains TGV Avelia Horizon de nouvelle génération, pour un montant d’environ 600 millions d’euros.
Le constructeur de trains déclare que 10 de ses 14 sites français seront impliqués dans ce projet, et que les premières livraisons sont attendues en 2029.
Cette quatrième levée de tranche optionnelle du contrat entre SNCF Voyageurs et Alstom complète les 115 trains déjà commandés par le groupe ferroviaire français, dont 100 pour la France et 15 pour l’Europe, ainsi que les 30 trains commandés par Eurostar en octobre dernier, portant le total du programme à 160 trains.
"Ces 15 rames supplémentaires, dans lesquelles nous investissons en fonds propres, marquent une nouvelle étape dans notre stratégie de développement sur le marché de la grande vitesse en France et en Europe", a déclaré Alain Krakovitch, directeur TGV-INTERCITÉS de SNCF Voyageurs dans un communiqué distinct de l'entreprise publique.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer