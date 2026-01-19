 Aller au contenu principal
Alstom: SNCF Voyageurs commande 15 rames TGV pour environ €600 mlns
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 09:04

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

Alstom a annoncé lundi l'approbation par SNCF Voyageurs ‍d'une commande de 15 trains TGV Avelia Horizon de nouvelle génération, pour un montant ‌d’environ 600 millions d’euros.

Le constructeur de trains déclare que 10 de ses ​14 sites français seront impliqués dans ⁠ce projet, et que les premières livraisons sont attendues en 2029.

Cette ⁠quatrième levée ‍de tranche optionnelle du contrat ⁠entre SNCF Voyageurs et Alstom complète les 115 trains déjà commandés par le ​groupe ferroviaire français, dont 100 pour la France et 15 pour l’Europe, ainsi ⁠que les 30 trains commandés par ​Eurostar en octobre dernier, portant ​le total du ​programme à 160 trains.

"Ces 15 rames ​supplémentaires, dans lesquelles ⁠nous investissons en fonds propres, marquent une nouvelle étape dans notre stratégie de développement sur le marché de la grande ‌vitesse en France et en Europe", a déclaré Alain Krakovitch, directeur TGV-INTERCITÉS de SNCF Voyageurs dans un communiqué distinct de l'entreprise publique.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)

