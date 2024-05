Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: signe un contrat pour un système de train en Israël information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Alstom, avec ses partenaires Electra et Minrav, annonce avoir signé un contrat, portant sur la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance du système de trains légers entre Haïfa et Nazareth, avec la société Trans Israël.



Baptisé ' NofiT ', ce projet est évalué à 1 milliard d'euros. La part d'Alstom est évaluée à plus de 700 millions d'euros, comprenant le contrat de maintenance d'une valeur d'environ 140 millions d'euros.



Concrètement, Alstom sera chargé de la conception, de l'ingénierie, de la fourniture, de l'intégration, des essais et de la mise en service du système de trains légers, incluant les voies, l'électrification, l'alimentation électrique à économie d'énergie, la signalisation, le système de communication, l'équipement du dépôt, ainsi que la fourniture et la maintenance de 54 tramways Citadis.



Electra et Minrav géreront les travaux de génie civil, de la conception à la construction. L'exploitation et la maintenance seront assurées par une entreprise commune composée d'Electra Afikim, Minrav et Alstom.







