Alstom signe un contrat pour l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei

10 juillet (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * FOURNIRA UN SYSTÈME DE MÉTRO INTÉGRÉ POUR L'EXTENSION DE LA LIGNE 7 DU MÉTRO DE TAIPEI * LE CONTRAT EST ÉVALUÉ À PRÈS DE 424 MILLIONS D'EUROS, AVEC LA PART D'ALSTOM D'ENVIRON 248 MILLIONS D'EUROS * LE CONSORTIUM DIRIGÉ PAR ALSTOM AVEC LA SOCIÉTÉ TAÏWANAISE DE SERVICES D'INGÉNIERIE CTCI A CONCLU LE 23 JUIN 2020 LE CONTRAT RELATIF À L'EXTENSION DE LA LIGNE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.71%