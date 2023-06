Alstom: signe un contrat de plus de 667 ME avec Philadelphie information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - Alstom a été sélectionné par la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars).



Ce contrat comprend des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires.



L'accord prévoit la livraison de tramways Citadis de nouvelle génération, entièrement personnalisés et durables, spécialement conçus pour l'Amérique du Nord et destinés à circuler dans les rues historiques de Philadelphie.



Les nouveaux tramways Citadis offre une réduction de 20 % de la consommation d'énergie par rapport à une solution de tramway standard.



' Les nouveaux tramways Citadis offriront un service plus efficace, plus accessible et plus équitable aux habitants de la métropole de Philadelphie, puisqu'ils remplaceront la flotte actuelle de la SEPTA qui date des années 80 ' a déclaré Michael Keroullé, Président d'Alstom Amériques.