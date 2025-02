Alstom signe un contrat de plus de 600 millions d'euros avec la Deutsche Bahn

Le constructeur ferroviaire français Alstom et la compagnie de chemins de fer allemande Deutsche Bahn ont annoncé mardi la signature d'un contrat-cadre d'une valeur totale de "plus de 600 millions d'euros" pour moderniser et numériser le réseau ferroviaire allemand.

(illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"Cet accord-cadre porte sur un nombre ferme d'au moins 1.890 unités d'enclenchement", des équipements de signalisation ferroviaire, "et est d'une valeur de plus de 600 millions d'euros", a indiqué Alstom dans un communiqué.

"Il y aura plusieurs commandes entre 2025 et 2028, dont une première commande au premier trimestre 2025", a précisé le groupe français. "La période de mise en œuvre des projets individuels réalisés par Alstom se terminera en 2032", a-t-il ajouté.

Les unités d'enclenchement livrées à la compagnie allemande comprennent notamment "les commandes d'aiguillages, les signaux et les barrières de voie", selon Alstom.

La "longue durée" de cet accord et "le nombre clairement défini" d'enclenchements confèrent à Deutsche Bahn et Alstom "un niveau de sécurité sans précédent en matière de planification et d'exécution", s'est félicité Alstom.

Le constructeur ferroviaire français a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025, en hausse de 7,9% par rapport à la même période de l'an dernier, selon ses derniers résultats, publiés en janvier