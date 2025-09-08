Alstom signe un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande

La centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR) dans le nord-ouest de la France
Alstom a annoncé lundi avoir signé un contrat de 538 millions d'euros avec le Conseil régional du Grand Wellington, en Nouvelle-Zélande, en vue de fournir 18 trains périurbains électriques à batterie.
Le projet inclut 35 ans de maintenance et remplacera progressivement les actuels trains à traction diesel, qui doivent être retirés du service en 2028 et 2029, selon un communiqué.
Un centre de maintenance sera construit à Masterton, équipé pour assurer la fiabilité et l'entretien des batteries, précise le communiqué d'Alstom.
(Redigé par Noemie Naudin, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer