Alstom signe un contrat de 538 millions d'euros en Nouvelle-Zélande
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 07:48

La centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR) dans le nord-ouest de la France

Alstom a annoncé lundi avoir signé un contrat de 538 millions d'euros avec le Conseil régional du Grand Wellington, en Nouvelle-Zélande, en vue de fournir 18 trains périurbains électriques à batterie.

Le projet inclut 35 ans de maintenance et remplacera progressivement les actuels trains à traction diesel, qui doivent être retirés du service en 2028 et 2029, selon un communiqué.

Un centre de maintenance sera construit à Masterton, équipé pour assurer la fiabilité et l'entretien des batteries, précise le communiqué d'Alstom.

(Redigé par Noemie Naudin, édité par Augustin Turpin)

