 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom signe un contrat de €393 mlns avec Hellenic Train en Grèce
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 18:26

Alstom ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

La conception et la production des trains seront réalisées en Italie sur le site d'Alstom à Savigliano.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Tangi Salaün)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALSTOM
24,860 EUR Euronext Paris -0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine ( POOL / PATRICK KOVARIK )
    Poupées sexuelles: un site britannique signalé à la justice
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:18 

    La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine, quelques semaines après l'ouverture d'une enquête sur les pratiques ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Crues: le département de l'Hérault en vigilance rouge, Agde sous surveillance
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:11 

    L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange ... Lire la suite

  • Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )
    Quatre blessés dans une explosion dans une usine chimique près de Lyon
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Quatre salariés ont été blessés lundi, dont au moins deux grièvement, dans une explosion survenue en début d'après-midi dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, dans la "vallée de la chimie" au sud de Lyon. Quatre heures après la déflagration, l'incendie ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Le département de l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank