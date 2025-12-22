Alstom signe un contrat de €393 mlns avec Hellenic Train en Grèce

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine, quelques semaines après l'ouverture d'une enquête sur les pratiques ...
L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange ...
Quatre salariés ont été blessés lundi, dont au moins deux grièvement, dans une explosion survenue en début d'après-midi dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, dans la "vallée de la chimie" au sud de Lyon. Quatre heures après la déflagration, l'incendie ...
Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation. ...
