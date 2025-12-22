Alstom signe un contrat de €393 mlns avec Hellenic Train en Grèce

Alstom ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

La conception et la production des trains seront réalisées en Italie sur le site d'Alstom à Savigliano.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Tangi Salaün)