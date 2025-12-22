 Aller au contenu principal
Alstom signe un contrat de 160 mlns d’euros avec Iarnród Éireann (Irish Rail)
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:17

Alstom SA ALSO.PA :

* VA FABRIQUER 100 VOITURES X’TRAPOLIS SUPPLÉMENTAIRES POUR IRISH RAIL

* UN CONTRAT DE 160 MLNS D’EUROS AVEC IARNRÓD ÉIREANN

Texte original [https://tinyurl.com/sa3jarb8] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
24,830 EUR Euronext Paris -0,16%
