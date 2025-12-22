Alstom signe un contrat de 160 mlns d’euros avec Iarnród Éireann (Irish Rail)

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le groupe La Poste a confirmé être victime lundi d'une attaque informatique rendant inaccessibles ses services en ligne et perturbant la distribution des colis et des courriers, qui reste toutefois "assurée à ce stade". Cet "incident de type +déni de service+" ...
La Métropole du Grand Paris (MGP) a annoncé lundi la prolongation d'un an du dispositif de dérogation pour les véhicules les plus polluants circulant dans la Zone à faibles émissions (ZFE), ainsi que la dispense de contrôle. Comme c'est le cas depuis janvier 2025, ...
information fournie par Boursorama avec AFP•22.12.2025•16:00•
Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•22.12.2025•15:50•
Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery avait rejetté une première contre-offre de Paramount face à Netflix , mettant en avant des "risques et coûts significatifs" dans le montage proposé. Un nouvel épisode dans le feuilleton stratégique du paysage ...
