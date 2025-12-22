 Aller au contenu principal
Alstom signe un contrat de 160 millions d’euros avec Irish Rail
information fournie par AOF 22/12/2025 à 18:06

(AOF) - Dans le cadre d’un investissement plus large de 173,9 millions d’euros en Irlande, Alstom a signé un contrat de 160 millions d’euros avec Iarnród Éireann (Irish Rail) pour la fourniture de 100 nouvelles voitures économes en énergie destinées à la région du Grand Dublin. Ces rames automotrices électriques (EMU) X’trapolis supplémentaires, composées de cinq voitures chacune, remplaceront intégralement la flotte d'origine en service depuis l'ouverture du réseau Dublin Area Rapid Transit (DART) en 1984.

Ce contrat fait suite à deux commandes précédentes passées ces dernières années pour les nouveaux trains de la Classe 90000 d'Iarnród Éireann, et porte l'investissement total dans les nouveaux trains électriques et à batterie pour l'Irlande à environ 670 millions d'euros.

La première commande portait sur 95 nouvelles voitures DART, qui entreront en service principalement sur la ligne très fréquentée entre Dublin et Drogheda à partir du premier semestre 2027.

La deuxième commande de 90 voitures DART sera mise en service à partir de 2028 et comprend les services de maintenance associés sur une période de 10 ans. En plus des nouveaux trains, la troisième commande inclut également des services de maintenance associés pour une période pouvant aller jusqu'à 15 ans.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35% de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 18,5 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14% en Asie-Pacifique et 7% dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 51% des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24%, signalisation pour 14% et systèmes pour 9% ;

- Ambition : être à l’avant-garde de l’électrification, via une croissance rentable dans les 3 grands marchés de l’électrification et soutenue par une innovation puissante en solutions intégrées,

- Capital ouvert, avec 7,9 % des actions détenues par BPIfrance et 3,2% par les salariés, Jean Mouton présidant le conseil de 12 administrateurs, Martin Sion succédant, le 1er avril 2026, à Christopher Guérin, actuel directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Sparking Electrification » :

- renforcement des parts de marché entre Amérique du nord, Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie) et Asie (Chine, Inde, Asie du Sud-Est) avec positionnement fort en Afrique du Nord et Brésil

- recentrage du portefeuille sur l’électrification, avec cessions (Amercable et Lynxeo) et acquisitions (RCT, la Trivenata Cavi),

- renforcement de la chaîne d’approvisionnement, totalement intégrée : mesures d’efficacité industrielle, notamment en Allemagne, réduction des frais généraux (5,6% sur chiffre d’affaires) et des achats indirects,

- sélectivité dans les prises de commandes à la marge brute proche de 18 %,

- innovation axée sur les solutions intégrées entre câbles de pointe et technologies de câblage, dispositifs de surveillance et logiciels :

- fondée sur une R&D renforcée à + 3% des ventes en 2025-26 (portefeuille de 9 400 brevets) avec 5 priorités -digitalisation, efficacité énergétique, mobilité autonome, signalisation et contrôle des trains, expérience passagers,

- dopée par l’obtention d’un prêt de 250 M€ par la BEI pour la R&D ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 intégrée dans la stratégie d’innovation :

- étape 2028 : repli des émissions de CO2 de 42 % (production et fournisseurs et hausse à 25%, vs 5% en 2023, de la teneur des produits en cuivre recyclé,

- écoconception des principales solutions en 2025 et écocircularité,

- approvisionnement en électricité solaire de tous les sites européens,

- recours aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : carnet de commandes de 96,1 Mds€ renforcé par 10,5 Mds€ de prises de commandes au 1er semestre à fin septembre, et attente des résultats des appels d’offre dans le solaire marin en Europe ;

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des lancements de trains autonomes ou TGV ;

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement : dette nette de 1,4 Md€ à fin septembre, accrue par la consommation d’autofinancement libre avant l’augmentation de la production au 2nd semestre, mais 10,6 Mds€ de capitaux propres et (,9 Mds€ de disponibilités

Défis

- Retard des investissements publics dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90% des ventes en provenant de sites locaux ;

- Vers des montées en cadence pour la nouvelle gamme de TGV « Avelia Horizon, les métros de grande capacité et le tramway Flexity ;

- Confirmation de l’absence d’impact sur les comptes de la suspension du contrat GSI de connextion de câbles électriques entre Chypre, la Grèce et Israël ;

- Après une avancée de 4,9 % des ventes et un plus que quadruplement du résultat net à fin seprembre, perspectives 2025-26 rehaussées : croissance organique de + 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 7 % et autofinancement libre de 200 à 400 M€ (génération de 1,5 Md€ de 2024/25 à 2026/27) ;

- Stratégie 2028 : bénéfice d’exploitation autour de 1,15 Md€, rentabilité des capitaux propres de 20 %, autofinancement libre annuel d’au moins 1,5 Md€ et investissements de 1,2 Md alloués vers les réseaux et l’interconnexion (Grid & Connect) ;

- Absence de dividende tant que la dette nette n’est pas ramenée à zéro.

Valeurs associées

ALSTOM
24,860 EUR Euronext Paris -0,04%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

