Alstom: signe un contrat de 135 ME pour le métro de Chennai information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat d'une valeur de 135 millions d'euros avec Chennai Metro Rail (CMRL). Ce contrat porte sur la conception, la fabrication, la fourniture, les essais et la mise en service de 96 voitures de métro Metropolis pour la phase II du métro de Chennai.



Dans le cadre de ce contrat, Alstom fabriquera 32 rames de métro (configurations à trois voitures) et assurera une maintenance complète pendant 15 ans après la période de garantie.



Ces rames de métro seront conçus en Inde dans le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore (Karnataka) et construits dans l'usine de Sri City (Andhra Pradesh).



Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde, a déclaré : ' Ce nouveau contrat renforce notre partenariat avec CMRL, contribuant ainsi à moderniser le paysage de la mobilité ferroviaire urbaine de Chennai. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour fabriquer des rames de métro les plus modernes, fabriquées en Inde, qui amélioreront encore l'expérience des voyageurs, grâce à une solution écologique, sûre et fiable.'





Valeurs associées ALSTOM 19,7750 EUR Euronext Paris +1,20%