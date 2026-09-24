Alstom signe un contrat d'environ €80 mlns pour la maintenance du métro de Panama

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM SIGNE UN CONTRAT POUR LA MAINTENANCE À LONG TERME DU MÉTRO DE PANAMA

* CONTRAT DE 90 MILLIONS DE DOLLARS US SUR LES LIGNES 1 ET 2 DU MÉTRO DE PANAMA

* INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMÉES À DES INTERVALLES DE CINQ, SIX, HUIT, DIX ET DOUZE ANS

Texte original https://tinyurl.com/yszd9jn2

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(Rédaction de Gdansk)