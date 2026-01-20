 Aller au contenu principal
Alstom, Sidetrade, Kering...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 20/01/2026 à 18:27

(AOF) - Alstom

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6 %, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9 % sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique).

CIS

Le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering annonce que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement précise le groupe. Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : " Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. "

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros. La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

Valeurs associées

ALSTOM
26,270 EUR Euronext Paris -2,20%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
13,400 EUR Euronext Paris +0,37%
KERING
269,650 EUR Euronext Paris -2,60%
SIDETRADE
213,000 EUR Euronext Paris +0,95%
