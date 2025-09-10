 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom : séquence 'portes de saloon' entre 19,7 et 21,3E
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 10:26

(Zonebourse.com) - Alstom subit une étrange séquence 'portes de saloon' entre 19,7 et 21,1E : lourde rechute sous 20E après l'annonce d'un contrat en Nouvelle Zélande puis brusque rebond après l'annonce d'un contrat dans le New Jersey.
Le titre refranchit les MM100 et MM200 situées vers 20,3 et 20,5E respectivement et semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap' des 21,42E du 25 août dernier.

ALSTOM
ALSTOM
20,7500 EUR Euronext Paris +5,22%
