Alstom : séquence 'portes de saloon' entre 19,7 et 21,3E
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 10:26
Le titre refranchit les MM100 et MM200 situées vers 20,3 et 20,5E respectivement et semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap' des 21,42E du 25 août dernier.
Valeurs associées
|20,7500 EUR
|Euronext Paris
|+5,22%
A lire aussi
-
Alstom grimpe mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la veille une nouvelle commande de voitures et locomotives aux Etats-Unis pour une valeur totale d'environ 1,1 milliard d'euros, ce qui, selon les analystes, constitue un bon signe pour son deuxième ... Lire la suite
-
AB Foods anticipe une baisse des ventes sous-jacentes de Primark au S2 avec le ralentissement en Europe
Associated British Foods (AB Foods) a déclaré mercredi que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a ouvert en hausse mercredi, à l'unisson des autres places financières, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché soutenu par la perspective de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed). Vers 09h50, l'indice vedette ... Lire la suite
-
Inditex grimpe en Bourse mercredi après avoir fait état d'une amélioration du démarrage de ses ventes de la saison d'automne, un signe encourageant pour le propriétaire de Zara, aux prises avec ce que son directeur général a qualifié d'"environnement de marché ... Lire la suite
