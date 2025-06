Alstom, Saint-Gobain, Rémy Cointreau... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a décroché un contrat d'un montant d'un milliard de réaux brésiliens (environ 153 millions d'euros) pour renouveler le système de signalisation de deux lignes du métro de Sao Paulo, a annoncé mardi le constructeur ferroviaire. L'accord, signé avec l'exploitant des lignes 8-Diamond et 9-Emerald ViaMobilidade, prévoit l'installation d'un système de signalisation innovant dit ETCS-2, qui permet d'améliorer la fréquence, la sécurité et la fiabilité des métros. Le déploiement de cette technologie, encore inédite en Amérique du Sud, est prévu sur six ans, a précisé Alstom .

Carrefour / Carmila

Carrefour a annoncé son intention de céder 7% du capital de Carmila, ce qui représente 9 866 421 actions. Ce placement s'inscrit dans le contexte de la revue stratégique en cours du groupe de distribution, annoncée en février dernier. Carrefour a toutefois indiqué qu'il souhaitait rester un actionnaire de référence de la société d'investissement immobilier et conservera 29,8% de son capital, tout en s'engageant à conserver l'intégralité de cette participation pour une période expirant 90 jours après la date de règlement-livraison du placement.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant total d'1 milliard d'euros avec une date de maturité en janvier 2030, assortie d'un coupon de 2,625 % soit un rendement de 2,76 %. Le livre d'ordres a atteint plus de 2,5 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica. Cette émission permettra au groupe d'optique de financer ses besoins généraux.

Global Bioenergies

La société Global Bioenergies a indiqué que malgré ses efforts, elle n'avait pas réussi à trouver des investisseurs stratégiques pour financer la poursuite de son activité. Au 3 juin 2025, le producteur d'hydrocarbures légers à partir de produits issus de l'agriculture dispose d'une trésorerie de 3 millions d'euros et de dettes bancaires de 13,1 millions d'euros. Du fait de son horizon de trésorerie limité, Global Bioenergies est contrainte de lancer une recherche officielle de repreneurs sous la forme d'un "prépack cession" dans le cadre d'une procédure de conciliation.

GTT

GTT a obtenu une approbation de principe (AiP) de la part de DNV pour la conception de réservoirs à membrane à 1 bar de pression effective, destinés aux navires propulsés au GNL. Cette approbation étend la plage d'utilisation de la technologie Mark III, après l'approbation précédemment obtenue auprès de DNV pour une pression de 2 bars appliquée aux réservoirs de plus petite capacité et notamment adaptés aux navires de croisière. L'AiP délivrée par DNV confirme que la solution "1 barg" de GTT atteint un niveau de sécurité équivalent à celui des cuves à pression atmosphérique conventionnelles.

Kalray/ Orange /Ekinops

Kalray (leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge) annonce que le projet PIEEC Orange ME/CT PART, dont Kalray est partenaire, est lauréat de l'appel à projet "Ecosystème PIEEC Connectivité" et "France 2030 - Investissements d'avenir". Au cœur du projet : les solutions matérielles et logicielles pour fonctions OpenRAN 5G. Le projet Orange ME/CT PART, d'un montant total de 26,5 millions d'euros, participera directement au financement de briques technologiques clés dans le domaine des télécoms.

Netgem

Netgem et Pathé annoncent la mise en place d'un partenariat de longue durée en matière de préservation des œuvres. Cet accord prendra la forme de la création et l'exploitation d'un espace privatif dédié à la préservation patrimoniale des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de Pathé, situé sur le site d'Eclair by Netgem près d'Auxerre." La confiance renouvelée de Pathé valide notre engagement stratégique pour la préservation souveraine et la valorisation du patrimoine cinématographique ", indique Mathias Hautefort,directeur Général de Netgem.

Quadient

Le chiffre d’affaires consolidé de Quadient a atteint 258 millions d’euros au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, en baisse de 1,1% en données publiées et de 2,5 % en organique, par rapport au premier trimestre 2024. La croissance publiée intègre un effet périmètre positif de 4 millions d’euros qui correspond à l’acquisition de Package Concierge en décembre 2024. L’effet de change a été globalement neutre sur la période.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a fait état de résultats annuels 2024-2025 dégradés, dégageant un résultat net part du groupe de 121,2 millions d'euros, en retrait organique de 36,8%. Le résultat opérationnel courant s'affiche à 217 millions d'euros, en recul de 30,5%. La marge opérationnelle s'établit à 22% contre 25% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 984,6 millions d'euros, en décroissance de 18%. Pour 2025-26, le groupe anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis dès le premier trimestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce le lancement de la production de laine de verre à très faible empreinte carbone (scope 1 & 2) sur son site Isover de Forssa, en Finlande. L'usine fonctionne désormais exclusivement à partir d'énergies décarbonées, grâce à l'installation de trois réservoirs de biogaz sous pression. Ce nouvel équipement vient compléter un approvisionnement de biogaz par canalisation directement reliée à un producteur local, en service depuis 2010. Le biogaz représente désormais 50% de l'énergie utilisée par le site, les 50% restants étant fournis par de l'électricité d'origine hydraulique.

Valneva

Valneva a annoncé ce mercredi le départ de Franck Grimaud, "chief business officer", directeur général délégué et l'un des co-fondateurs du groupe. Il quittera ses fonctions le 25 juin 2025, jour de l'assemblée générale des actionnaires. "Tout au long de son mandat, il a contribué, à différents niveaux, au développement de la société et de sa stratégie, notamment concernant l'activité de vaccins commerciaux", a réagi dans un communiqué le directeur général de l'entreprise, Thomas Lingelbach.