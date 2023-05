Alstom: retour aux bénéfices en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - L'équipementier de transports Alstom publie au titre de son exercice 2022-23 un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros, contre une perte de 173 millions un an plus tôt, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,2 point à 5,2%.



Son chiffre d'affaires s'accroit de 7% (+5% en organique) à 16,5 milliards d'euros et les commandes reçues affichent des progressions réelle et organique parallèles pour atteindre 20,7 milliards, portant ainsi le carnet à fin mars à 87,4 milliards.



Le conseil d'administration a décidé de proposer une distribution de dividende de 0,25 euro par action, lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 11 juillet, ce qui correspond à un ratio de distribution de 33% du résultat net ajusté.



Alstom prévient qu'il atteindra ses objectifs de marge d'exploitation ajustée et de cash-flow libre à moyen terme en 2025-26, un an plus tard qu'initialement prévu, en raison principalement du nouvel environnement macroéconomique, et en particulier de l'inflation.