Alstom retenu pour équiper la ligne 8 du métro parisien en pilotage automatique
Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme OCTYS 2030, piloté par la RATP et financé par Île-de-France Mobilités, qui vise à déployer de nouveaux systèmes de contrôle et de conduite automatique afin d'améliorer la performance et la fiabilité du réseau. Il accompagnera notamment l'arrivée des nouvelles rames MF19, dont la mise en service sur la ligne 8 est prévue à l'horizon 2029.
Le contrat comprend deux volets : la fourniture du système embarqué de pilotage automatique des trains avec conducteur (Grade of Automation 2, GoA2) ainsi que du système radio permettant la transmission des données entre le train et les équipements au sol.
Alstom assurera également la coordination globale du système d'automatisme de conduite.
