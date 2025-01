Alstom: rénovation de transport ferroviaire en Angleterre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Alstom annonce, en partenariat avec Southeastern et Eversholt Rail, une rénovation majeure de la flotte Class 376 Electrostar, mise en service depuis 2004.



Southeastern est une entreprise de transport ferroviaire opérant des services de trains de banlieue, régionaux et grande ligne dans le sud-est de l'Angleterre, incluant Londres, le Kent et l'East Sussex.



Eversholt Rail est une société britannique spécialisée dans la location de matériel roulant ferroviaire.



Les améliorations comprennent des prises USB et électriques à chaque siège, un éclairage LED économe en énergie, un nouveau revêtement bleu, ainsi que des sièges rénovés.



Les travaux, menés au centre de maintenance d'Ashford, débutent avec les premières unités en service dès le printemps, tandis que la rénovation intérieure sera finalisée avant la fin de l'année.







