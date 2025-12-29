 Aller au contenu principal
Alstom remporte une commande pour 47 trains au Mexique
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 07:23

Alstom annonce avoir signé un contrat pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit), dont 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains, destinés à de nouveaux corridors au Mexique.

Outre la fourniture des trains, le contrat comprend la maintenance complète pendant cinq ans, l'aménagement de dépôts de maintenance, de stations d'inspection et de ravitaillement, ainsi que la formation technique et la mise en service des trains.

"Ce projet donne un élan décisif à la mobilité ferroviaire au Mexique, en reliant des régions clés du centre et du nord du pays et en consolidant la relance des trains de passagers", selon l'équipementier de transport français.

Le contrat est évalué à 20,2 milliards de pesos mexicains (soit environ 920 millions d'euros). Il permettra de créer et maintenir plusieurs centaines d'emplois, notamment dans l'ingénierie et la gestion de projet, ainsi que dans le secteur manufacturier.

Les trains seront assemblés à Ciudad Sahagún (Etat d'Hidalgo), le premier site d'assemblage d'Alstom en Amérique et le troisième au niveau mondial, "offrant une connectivité stratégique avec les principaux corridors logistiques du pays".

Valeurs associées

ALSTOM
24,9600 EUR Euronext Paris 0,00%
