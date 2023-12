Alstom remporte une commande de 900 M EUR pour la maintenance de trains en Australie

Le constructeur ferroviaire français Alstom a remporté un appel d'offres d'environ 900 millions d'euros pour la maintenance des trains régionaux dans l'Etat de Victoria, en Australie, a annoncé jeudi l'entreprise dans un communiqué.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alstom assurera la maintenance du parc des trains régionaux VLocity et Classic pour les dix prochaines années, a précisé le constructeur.

Outre les plus de 300 emplois déjà actuellement consacrés à l'entretien du parc dans l'Etat de Victoria, l'entreprise s'est engagée à créer de nouveaux emplois dans l'industrie ferroviaire locale.

Alstom annonce également consacrer, pendant toute la durée du contrat, 6% de ses dépenses aux 40 fournisseurs à vocation sociale de la région.

Dans le cadre de ce nouveau marché, le constructeur veut améliorer "la fiabilité et la disponibilité" des trains régionaux VLocity et Classic et garantir des économies de carburant "significatives".

Alstom a également annoncé la création d'un nouveau centre de contrôle des trains.

"Notre histoire avec VLocity remonte à 2003. À l'occasion de cette vingtième année, je suis très honoré de la confiance que nous accorde le Gouvernement de l'État de Victoria", a déclaré Pascal Dupond, directeur général d'Alstom pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans le communiqué.