CAC 40
7 828,89
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom remporte un contrat en Inde
information fournie par AOF 12/09/2025 à 14:36

(AOF) - La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a octroyé à Alstom Transport India Limited (ATIL) un contrat portant sur l’amélioration de la fiabilité et la performance de deux lignes. La ligne rouge ou 1 et la ligne jaune ou 2 ont été mises en service en 2002 et 2004 et utilisent actuellement la technologie Distance To Go pour la signalisation. Le contrat, d’une durée de 6 ans avec une option de prolongation de 2 ans, vise à garantir la disponibilité de pièces de rechange embarquées adéquates pour les systèmes de signalisation et à moderniser le système d’enregistrement des données existant.

Le tout doit permettre d'optimiser l'analyse des causes profondes des pannes. Alstom fournira en outre un support technique back-end continu par l'intermédiaire de ses experts.

La DMRC précise que " l'objectif principal de cette collaboration est d'améliorer la disponibilité, la fiabilité et les performances globales du système grâce au support technique continu des experts du fabricant d'équipement d'origine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Alstom

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Triple ambition :

- une croissance offrant plus de valeur aux clients,

- une innovation créatrice de mobilité verte et intelligente,

- réalisation des engagements en tirant profil du digital,

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- complémentarité des zones géographiques entre Alstom (France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil) et Bombardier Transport (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord)

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux (6%) et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif et une marge sur carnet de commandes remontée aux niveaux d’avant l’acquisition du canadien ;

- recentrage du portefeuille sur les services et la signalisation,

- renforcement de la maîtrise de la chaîne des approvisionnements en composants,

- innovation soutenue par une R&D à 3,7% des ventes (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et des sites de production

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation : écoconception des principales solutions dès 2025, renforcement du capital naturel via l’écocircularité et l’approvisionnement à 80% de la consommation électrique des sites européens par une ferme solaire espagnole en 2025

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonsnCO2e (- de 39 % vs mars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : commandes de 1,25 Md€, dont 64 % en Europe, et carnet de commandes de 94,7 Mds€

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, ou, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement de 2 Mds€ : dette nette divisée par 3 et autofinancement libre négatif ramené à 138 M€ au premier semestre.

Défis

- Incertitudes sur les plans d’investissement public dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90 % des ventes en provenant de sites locaux ;

- Retombée de l’investissement industriel de 100 M€ pour la construction des futurs TGV ;

- Après une croissance de 6,9 % des ventes sur les 9 premiers mois de l’exercice clos le 31 mars, perspectives 2025-26 confirmées : ratio « commandes sur chiffre d’affaires » supérieur à 1, hausse d’environ 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

ALSTOM
20,8400 EUR Euronext Paris -0,67%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

