Alstom remporte un contrat de service avec les CFF

(AOF) - Alstom a obtenu un contrat des CFF (Chemins de fer fédéraux) en Suisse pour l’assainissement anticorrosion de l’lC 2000 (voiture à deux niveaux utilisée pour former des rames réversibles). A partir de 2024, le site Alstom de Villeneuve en Suisse, spécialisé dans le service, exécutera cette commande pour une valeur de 62,7 millions de francs suisses, jusqu'en 2030. Pour cette commande, Alstom pourra mettre en valeur ses compétences dans le domaine des services : par exemple pour les travaux électriques ou mécaniques, les travaux de soudage ou la mise en service.

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.