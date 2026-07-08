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Alstom remporte un contrat de maintenance en Suède
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 09:39

Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable s'est vu attribuer un contrat de deux ans pour assurer la maintenance de trains de nuit en Suède, pour le compte de l'opérateur SJ, lauréat de l'appel d'offres lancé par l'administration suédoise des transports.

Dans le détail, l'accord porte sur près de 90 véhicules ferroviaires, dont des voitures-lits et des locomotives, et doit permettre de garantir la continuité de l'exploitation des trains de nuit et des liaisons essentielles entre Stockholm et le nord du pays.

Le communiqué précise que les travaux seront principalement réalisés à Luleå, où Alstom a développé une expertise complète en maintenance ferroviaire, couvrant plusieurs générations de technologies, du matériel roulant des années 1980 aux rames automotrices et locomotives modernes.

Le montant du contrat s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros.

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