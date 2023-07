Alstom remporte un contrat de 900 millions d'euros pour la fourniture de trains régionaux en Allemagne

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les trains seront assemblés dans l'usine Alstom de Salzgitter, en Allemagne, et l'ingénierie réalisée par plusieurs sites français.

Jackpot pour Alstom. Lundi 24 juillet, le constructeur ferroviaire a annoncé avoir remporté un contrat de près de 900 millions d'euros pour la fourniture de trains régionaux à l'Etat régional du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne. La commande porte sur la fourniture de 40 rames de type "Coradia Stream", de quatre voitures chacune, ainsi que leur maintenance pendant 30 ans, a précisé le groupe français dans un communiqué. Le contrat passé par l'autorité régionale Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) comprend une option permettant de commander jusqu'à 55 rames supplémentaires, selon Alstom.

Capables de rouler à 160 km/h, ces trains électriques proposeront une climatisation utilisant des filtres antibactériens et antiviraux, des prises électriques, du wifi, une meilleure réception des téléphones portables à bord, ainsi que de larges portes d'accès et de la place pour deux fauteuils roulants, des poussettes, des bagages volumineux et 24 vélos. Les trains seront assemblés dans l'usine Alstom de Salzgitter, en Allemagne. L'ingénierie est réalisée par plusieurs sites français sous la direction de l'usine de Valenciennes Petite-Forêt, a noté le constructeur dans son communiqué.

Plus de 730 trains de la famille "Coradia Stream" ont déjà été commandés en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et en Espagne, selon Alstom.