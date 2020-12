Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom remporte un contrat de 713 mlns d'euros pour le métro à Toulouse Reuters • 15/12/2020 à 19:16









15 décembre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * LE MARCHÉ ENSEMBLIER DE LA 3ÈME LIGNE DE MÉTRO DE TOULOUSE EST ATTRIBUÉ À ALSTOM * ALSTOM A ÉTÉ DÉSIGNÉ ATTRIBUTAIRE PAR TISSÉO INGÉNIERIE DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE LA TROISIÈME ET NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO DE 27 KM * MONTANT GLOBAL DE L'ORDRE : 713 MILLIONS D'EUROS HT, INCLUANT TOUTES LES OPTIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.09%