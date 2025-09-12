 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom remporte un contrat de €42,1 mlns sur 10 ans auprès de la DMRC
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 14:12

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM REMPORTE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE 42,1 MILLIONS D'EUROS SUR 10 ANS AUPRÈS DE LA DELHI METRO RAIL CORPORATION (DMRC)

(Rédaction de Gdansk)

ALSTOM
20,8500 EUR Euronext Paris -0,62%
