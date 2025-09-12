Alstom remporte un contrat de €42,1 mlns sur 10 ans auprès de la DMRC

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM REMPORTE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE 42,1 MILLIONS D'EUROS SUR 10 ANS AUPRÈS DE LA DELHI METRO RAIL CORPORATION (DMRC)
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
|20,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,62%
