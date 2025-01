Alstom: remporte un contrat de 144 ME avec Indian Railways information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un contrat de 144 millions d'euros pour fournir des composants de traction Mitrac et d'autres équipements électriques pour 17 trains couchettes (soit 408 voitures) Vande Bharat à Indian Railways.



Les systèmes seront livrés à l'Integral Coach Factory (ICF) de Chennai.



Le contrat inclut également un service de maintenance préventive et corrective pendant cinq ans après la période de garantie.



Le contrat sera exécuté au site de Maneja, avec une livraison prototype prévue pour août 2026 et une production en série à partir de 2027 tandis que la maintenance est prévue à compter de 2029.







