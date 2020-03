Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom remporte un contrat à près de 120 millions d'euros en Allemagne Reuters • 30/03/2020 à 13:18









ALSTOM REMPORTE UN CONTRAT À PRÈS DE 120 MILLIONS D'EUROS EN ALLEMAGNE PARIS (Reuters) - Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé lundi avoir remporté un contrat de "près de 120 millions d'euros" portant sur la fourniture de 30 trains régionaux de la gamme Coradia Lint à l'opérateur ferroviaire allemand Hessische Landesbahn (HLB). "Les trains, qui sont dotés de 120 sièges, seront mis en circulation sur le sous-réseau ouest-est Wetterau à partir de 2022" et seront fabriqués à Salzgitter, en Allemagne, "précise le géant français dans un communiqué. "Ils seront mis en circulation sur les lignes Gießen - Gelnhausen, Wölfersheim-Södel - Friedberg (- Francfort), Nidda - Friedberg (- Francfort) ainsi que sur l'Horlofftalbahn (Wölfersheim-Södel vers Hungen) et la Lumdatalbahn en cas de réactivation", ajoute Alstom, précisant que les 30 trains seraient dotés "de moteurs diesel répondant à la nouvelle norme européenne sur les émissions Stage V". (Bureau de Paris)

