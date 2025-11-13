 Aller au contenu principal
Alstom relève son objectif annuel de CA organique
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 18:00

Alstom ALSO.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, tout en faisant état d'un résultat d'exploitation ajusté meilleur que prévu au premier semestre.

Le fabricant d'équipements ferroviaires a déclaré anticiper une croissance organique du chiffre d’affaires de plus de 5%, contre une fourchette précédemment comprise entre 3% et 5%.

Les autres objectifs financiers restent inchangés, dont une génération de cash-flow libre comprise entre 200 millions à 400 millions d’euros.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 580 millions d'euros au premier semestre, après 515 millions d’euros à la même période l'an dernier. Les analystes tablaient quant à eux sur 562 millions d'euros en moyenne, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Alstom a fait état d'un cash flow libre négatif de 740 millions d'euros pour le premier semestre, après -138 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à -887 millions d'euros, selon le consensus de la société.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALSTOM
ALSTOM
22,7500 EUR Euronext Paris -0,44%
