Alstom réduit ses prévisions annuelles, pénalisé par Coradia Max

Logo sur le bâtiment de l'usine ferroviaire Alstom à Derby

Alstom ‌a abaissé lundi ses ​perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français invoquant des ​difficultés d'industrialisation et un allongement du ​calendrier d'homologation de ⁠sa plateforme Coradia Max, ainsi ‌que des difficultés sur d'autres projets exécutés pour ​et ‌depuis l'Allemagne.

Le groupe vise ⁠désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à ⁠4% cette ‌année, contre environ 5% ⁠précédemment, et une ‌marge d'exploitation ajustée d'environ ⁠1%, contre 6,5% auparavant.

Alstom prévoit ⁠également un ‌cash-flow libre négatif de 1,5 ​milliard ‌d'euros sur l'exercice 2026/27, contre une génération de ​trésorerie positive attendue jusqu'à présent, et a ⁠revu son objectif de production à environ 4.000 voitures, contre 4.400 à 4.500 précédemment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)