Alstom réduit ses prévisions annuelles, pénalisé par Coradia Max

Alstom ALSO.PA a abaissé lundi ses perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français invoquant des difficultés d'industrialisation et un allongement du calendrier d'homologation de sa plateforme Coradia Max, ainsi que des difficultés sur d'autres projets exécutés pour et depuis l'Allemagne.

Le groupe vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à 4% cette année, contre environ 5% précédemment, et une marge d'exploitation ajustée d'environ 1%, contre 6,5% auparavant.

Alstom prévoit également un cash-flow libre négatif de 1,5 milliard d'euros sur l'exercice 2026/27, contre une génération de trésorerie positive attendue jusqu'à présent, et a revu son objectif de production à environ 4.000 voitures, contre 4.400 à 4.500 précédemment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)