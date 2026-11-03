Alstom recule, inquiétudes sur son redressement après l'abaissement des perspectives 2026/27

par Matthieu Huchet

L'action Alstom ALSO.PA chute à nouveau mardi, creusant ses pertes de la veille survenues après l'abaissement de ses perspectives annuelles, qui conduit de nombreux analystes à réviser leurs positions sur le groupe et à s'interroger sur le calendrier de son redressement.

À la Bourse de Paris, vers 11h45 GMT, l'action recule de 6% à 10,98 euros, lanterne rouge d'un indice SBF 120 .SBF120 en repli de 0,24% au même moment.

Le fabricant de trains a abaissé lundi ses perspectives pour l'exercice 2026/2027, en raison notamment de difficultés d'exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur d'autres projets liés à l'Allemagne. Il avait déjà renoncé en avril à certains objectifs financiers, entraînant un plongeon de l'action.

Les analystes de JP Morgan reconnaissent mardi avoir sous-estimé les risques d'exécution du redressement d'Alstom. "L'ampleur de l'avertissement est une vraie surprise", soulignent-t-ils dans une note, abaissant par ailleurs leur recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer".

"Nous pensons que le risque de nouvelles provisions sur ces projets allemands est faible, mais il y a toujours un niveau élevé d'incertitude pour les projets qui doivent encore être examinés", précise JP Morgan.

Kulwinder Rajpal, analyste chez AlphaValue, souligne pour sa part qu'il s'agit du deuxième retrait de perspectives annoncé par Alstom depuis l'arrivée de Martin Sion à la tête du groupe, et anticipe un nouvel avertissement sur bénéfice avant le "Capital markets day" du groupe, prévu pour le deuxième trimestre de 2027.

"Nous recommandons de la prudence au moins jusqu’à ce que la revue opérationnelle soit terminée", ajoute-t-il dans une note mardi, passant également de "acheter" à "réduire" sur le titre.

Selon Kulwinder Rajpal, la révision en cours de l'organisation d'Alstom pourrait en outre entraîner de nouvelles charges, soit sous forme de réductions de coûts, soit de coûts de mise en œuvre, ce qui pourrait continuer à affecter les résultats financiers à moyen terme.

Au lendemain de l'avertissement sur bénéfice d'Alstom, JP Morgan abaisse par ailleurs son objectif de cours à 15,6 euros contre 28 euros précédemment, tandis que Citigroup passe de "acheter" à neutre" et divise par deux son objectif de cours, à 14 euros. Barclays abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros et Deutsche Bank à 13 euros contre 19 euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Clément Martinot, édité par Augustin Turpin)